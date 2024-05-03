Bahar dizisinde çekim hatası. Aynada görüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Bahar dizisinde çekim hatası. Aynada görüldü
Ekranların sevilen dizisi Bahar’ın bir sahnesinde, karakterlerin arka tarafında, dizinin çekimini yapan kameraman görüldü.

Show TV’de yayınlanan Bahar dizisinde yapılan çekim hatalarına bir yenisi daha eklendi. Dizinin bir sahnesinde arka tarafta kameramanın görüldüğü, izleyiciler tarafından fark edildi.

Reytinglerde zirveden düşmeyen dizide sezon finaline haftalar kala, çekim hatasıyla gündeme geldi.

KAMERAMAN GÖRÜNDÜ

Bir izleyici; Timur'un Bahar'ın notunu okuduğu sahnede aynaya kameramanın görüntüsü yansıdığını yakalandı. Kameramanın görüldüğü o anlar dikkat çekti.

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DAHA ÖNCE DE ÇEKİM HATASI FARK EDİLMİŞTİ

Dizide daha önce de bir çekim hatası yapılmış ve ameliyattan çıkan Bahar (Demet Evgar), kocası Timur'un odasına gitmişti. O esnada odaya doğru yürürken üzerinde gri renkte bir bluz vardı.

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BLUZ RENK DEĞİŞTİRDİ

Bahar'ın Timur'un odasına girince üzerindeki gri renkli bluzun rengi saniyeler içerisinde beyaza dönerken, o anlar izleyiciler tarafından fark edilmişti.

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GÜNEY KORE DİZİSİNDEN UYARLANILDI

Medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisinin başrollerini; Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaşırken, dizi, Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlandı.

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