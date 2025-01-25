Bahar dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor

“Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi Bolu Kartalkaya’da yaşanan korkunç yangın nedeniyle bu hafta seyirciyle buluşmamıştı.

“Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Deniz Akçay’ın yazmaya başladığı, yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un çektiği dizinin yapımcılığını MF Yapım’ın patroniçesi Asena Bülbüloğlu üstleniyor.

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Kadın enerjisinin hakim olduğu diziye son olarak değerli oyuncu Sumru Yavrucuk katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sumru Yavrucuk, “Bahar” dizisine Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) halası Leyla rolüyle geliyor