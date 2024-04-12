Bahar dizisine sürpriz konuk

Her bölümüyle reytinglerde yükselişini sürdüren "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, izleyicileri her hafta kendine bağlamayı başarıyor.

Bayram tatili sebebiyle bu hafta ara veren dizi, gelecek salı günü yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicilerin merakını daha da artırıyor.

MF Yapım'ın öncülüğünde Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği dizide, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi değerli oyuncular yer alıyor.

Son yayınlanan bölümde, Timur ve Evren karakterlerinin kardeş oldukları şaşırtıcı bir şekilde açığa çıktı.

Ayrıca, Rengin ile Timur'un hâlâ bir ilişki içinde oldukları da ortaya çıkan diğer bir sır oldu.

Dizi, her hafta sevilen tanıdık yüzleri konuk etmeye devam ediyor. Yeni bölümde de bu geleneği sürdürecek.

Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönen Pelin Karahan, “Bahar” dizisinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Karahan, dizide iki bölüm süresince böbrek nakli geçirmiş Sevda karakterine hayat verecek.