Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar

Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Show TV’de ilgiyle izlenen “Bahar” dizisindeki performansıyla adından yeniden ettiren Demet Evgar’ın erkek kardeşi Yiğit Evgar’ın da oyuncu olduğu ortaya çıktı.

1/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 1

1 Erkek 1 Kadın dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Demet Evgar, uzun zamandır ekranlarda fırtınalar estiriyor.

2/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 2

Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken kişi, film sektöründe de aktif olan kardeşi Yiğit Evgar oldu.

3/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 3

Kardeş Evgar, ablasıyla birlikte Gençlik Başımda Duman dizisinde rol almış, ayrıca Kavak Yelleri dizisinde Umut karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

4/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 4

Yiğit Evgar, aynı zamanda yönetmenliğe de el atmış, Balık Kraker adlı filminde başrol olarak ablası Demet Evgar’ı oynatmıştı.

5/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 5

Hem ekran önünde hem de arkasında boy gösteren Yiğit Evgar, ailenin yetenekle dolu olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

6/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 6

YİĞİT EVGAR KİMDİR?

Yiğit Evgar 1988'de Manisa'da dünyaya geldi. Çocukluk dönemini Manisa'da geçiren Yiğit Evgar, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun oldu.

7/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 7

Reklam filmlerinde oynamaya başlayan Yiğit Evgar ilk oyunculuk deneyimini 2007'de ablası Demet Evgar ile birlikte Gençlik Başımda Duman isimli dizi ile yaşadı.

8/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 8

Evgar daha sonra dönemin popüler dizisi Kavak Yelleri'nde oyunculuk performansı sergiledi.

9/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 9

Yiğit Evgar sonraki yıllarda ise yönetmenlik yapmaya başladı ve çok sayıda kısa film projesi ile yarışmalara katıldı. 7 yıl önce çektiği Ergin İle Gergin program konsepti büyük ses getirdi.

10/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 10

YİĞİT EVGAR HANGİ PROJELERDE YER ALDI:

İşte Yiğit Evgar’ın en çok bilinen projelerinden bazıları:

• "Gençlik Başımda Duman" (2007) - Oyuncu olarak yer aldı.

11/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 11

• "Kavak Yelleri" (2008) - Umut karakterini canlandırdı.

• "Canım Ailem" (2008) - Oyuncu olarak yer aldı.

12/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 12

• "Ergin ile Gergin" (2016) - Yönetmen olarak görev aldı.

• "En Sevdiğim Kumaş" (2018) - Sanat bölümünde çalıştı.

13/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 13

• "Bilmemek" (2019) - Yönetmen olarak görev aldı.

• "Balık Kraker" (2019) - Yönetmenliğini yaptığı bu filmde ablası Demet Evgar başrolde yer aldı.

14/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 14
15/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 15
16/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 16
17/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 17
18/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 18
19/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 19
20/20
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar 20
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları
Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları
Obama’nın kızı Malia Obama kırmızı halıda
Obama’nın kızı Malia Obama kırmızı halıda
Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu
Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu
Kırmızı halıya yıldız yağdı
Kırmızı halıya yıldız yağdı
64 yaşındaki yıldız ikinci baharını yaşıyor. Genç sevgilisiyle görüntülendi
64 yaşındaki yıldız ikinci baharını yaşıyor. Genç sevgilisiyle görüntülendi
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en güzel kadınları
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en güzel kadınları