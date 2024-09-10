Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar

1 Erkek 1 Kadın dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Demet Evgar, uzun zamandır ekranlarda fırtınalar estiriyor.
Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken kişi, film sektöründe de aktif olan kardeşi Yiğit Evgar oldu.
Kardeş Evgar, ablasıyla birlikte Gençlik Başımda Duman dizisinde rol almış, ayrıca Kavak Yelleri dizisinde Umut karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
Yiğit Evgar, aynı zamanda yönetmenliğe de el atmış, Balık Kraker adlı filminde başrol olarak ablası Demet Evgar’ı oynatmıştı.
Hem ekran önünde hem de arkasında boy gösteren Yiğit Evgar, ailenin yetenekle dolu olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
YİĞİT EVGAR KİMDİR?
Yiğit Evgar 1988'de Manisa'da dünyaya geldi. Çocukluk dönemini Manisa'da geçiren Yiğit Evgar, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun oldu.
Reklam filmlerinde oynamaya başlayan Yiğit Evgar ilk oyunculuk deneyimini 2007'de ablası Demet Evgar ile birlikte Gençlik Başımda Duman isimli dizi ile yaşadı.
Evgar daha sonra dönemin popüler dizisi Kavak Yelleri'nde oyunculuk performansı sergiledi.
Yiğit Evgar sonraki yıllarda ise yönetmenlik yapmaya başladı ve çok sayıda kısa film projesi ile yarışmalara katıldı. 7 yıl önce çektiği Ergin İle Gergin program konsepti büyük ses getirdi.
YİĞİT EVGAR HANGİ PROJELERDE YER ALDI:
İşte Yiğit Evgar’ın en çok bilinen projelerinden bazıları:
• "Gençlik Başımda Duman" (2007) - Oyuncu olarak yer aldı.
• "Kavak Yelleri" (2008) - Umut karakterini canlandırdı.
• "Canım Ailem" (2008) - Oyuncu olarak yer aldı.
• "Ergin ile Gergin" (2016) - Yönetmen olarak görev aldı.
• "En Sevdiğim Kumaş" (2018) - Sanat bölümünde çalıştı.
• "Bilmemek" (2019) - Yönetmen olarak görev aldı.
• "Balık Kraker" (2019) - Yönetmenliğini yaptığı bu filmde ablası Demet Evgar başrolde yer aldı.