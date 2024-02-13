Show TV ekranlarında görücüye çıkacak olan Bahar dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Bahar dizisinde ‘Bahar’ karakterine Demet Evgar hayat veriyor. Peki, Bahar ilk bölüm ne zaman? Bahar ne zaman başlıyor?

BAHAR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Füsun Demirel gibi oyuncuların yer aldığı Bahar dizisinin ilk bölümü 13 Şubat Salı yani bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar ani bir hastalıkla karşılaştığında, görünüşte kusursuz olan ailesinin içinde derin değişimlere yol açacak. Bu süreçte Bahar, özellikle eşi Timur'un farklı bir yüzüyle yüzleşecek ve bu durum ailenin dinamiklerini temelden sarsacak.

Bahar'ın hayatını yeniden kurma çabaları, izleyiciye trajikomik olaylarla dolu bir hikaye sunacak.

Evren adlı karakter ise özellikle Timur ile rekabet haline gelecek, bu da hikayeye farklı bir boyut katacak.

Bahar'ın yaşam mücadelesi, izleyicilere umut dolu bir bakış açısı sunarken, aynı zamanda ailenin içsel çatışmalarını ve duygusal derinlikleri keşfetmelerine olanak tanıyacak.