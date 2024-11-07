Bahar yorgunluğu ile karıştırılan hastalıklar neler? Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Bahar mevsimi, doğanın canlandığı, havanın ısındığı ve günlerin uzadığı bir dönem olmasıyla dikkat çekti. Ancak, bu taze başlangıçla birlikte bazı bireyler için bahar yorgunluğu hissi de artabilir.

Mevsim geçişlerinde artan yorgunluk ve halsizlik, genellikle bahar yorgunluğu olarak adlandırıldığı bildirildi. Ancak uzmanlar, bu belirtilerin altında ciddi sağlık sorunlarının yatabileceği konusunda uyardı.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, bahar yorgunluğunun belirtilerinin bazı hastalıklarla karıştırılabileceğini ve bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Anemi (Kansızlık)

Anemi, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmaması durumu. Bu durum, organ ve dokulara yeterli oksijen taşınamamasına yol açar. Yorgunluk, enerji kaybı, halsizlik ve ciltte solgunluk gibi belirtiler, bahar yorgunluğu ile karıştırılabilir. Anemi tedavi edilmediğinde, vücutta ağrılar, duygu durum bozuklukları ve unutkanlık gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Tiroid Sorunları

Tiroid bezinin sağlıklı çalışmaması, sıcak basması, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir.

Bu belirtiler, bahar yorgunluğu ile sıkça karıştırılabilir. Ancak ihmal edilen tiroid sorunları, ilerleyen dönemlerde kalp hastalıkları, kemik erimesi ve adet düzensizliklerine neden olabilir.

İnsülin Direnci

İnsülin direnci, vücudun insüline karşı duyarlılığının azalması durumu. Bu durum, kilo alımı, şekerli gıdalara olan isteğin artması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bahar yorgunluğu ile karıştırılabilen bu belirtiler, zamanında fark edilmezse diyabet, obezite ve tansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Vitamin Eksiklikleri

Vitaminler, vücudun sağlıklı ve dengeli çalışmasını destekleyen önemli besin öğeleri.

Eksiklikleri, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, kemik ağrıları ve saç dökülmesi gibi belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler, bahar yorgunluğu ile karıştırılabilir ve ihmal edilmemeli.

Depresyon

Mevsim geçişlerinde artan yorgunluk ve halsizlik, depresyonun da belirtisi olabilir.

Uzmanlar, bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda bir uzmana başvurulmasını önerdi.

Doç. Dr. Aktaş, "Eğer bireyin bahar yorgunluğu yakınmaları bir ayı aşmışsa, bunun altında yatan sebeplerin dikkatlice araştırılması gerekir" diyerek, bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.