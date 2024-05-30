Bahar yorgunluğu ve öfkelenmeyle ilgili uzman görüşleri ve öneriler

Bahar yorgunluğu, mevsim geçişlerinde, özellikle ilkbahar aylarında birçok kişide görülen genel bir bitkinlik ve enerji noksanlığı durumu olduğu biliniyor.

Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Solmazgül, bu durumun hormon dengesindeki değişiklikler, alerjiler, D vitamini eksikliği ve uyku düzeni bozuklukları gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

Ayrıca, bahar yorgunluğu bazen öfke duygusunun artmasına da sebep olabilir. Bu, vücudun stresle başa çıkma mekanizmasının bir parçası olarak görülebilir.

Stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak yorgunluğa ve dolayısıyla öfke duygusunun yükselmesine yol açabilir.

Önlemler ve Uygulamalar:

• Düzenli Egzersiz: İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, düzenli egzersizin enerjiyi artırdığını ve stresi azalttığını, bu sayede bahar yorgunluğu ve öfke duygusunun hafifletilebileceğini ifade etti.

• Sağlıklı Beslenme: Güne Akdeniz tipi kahvaltıyla başlamak ve doğal yollardan C vitamini almak önemli olduğu bildirildi.

• Yeterli Su Tüketimi: Günde en az 2,5 ila 3 litre su tüketmek, dehidrasyonu önler ve enerji seviyesini korur.

• Düzenli Uyku: Her gece 7-8 saat uyku, genel sağlık için idealdir ve yorgunluk hissini azaltır.

• Stres Yönetimi: Meditasyon ve nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri uygulamak, öfke kontrolüne de yardımcı olabilir.

• Güneş Işığı Almak: Güneş ışığı D vitamini üretimini sağlar ve enerjiyi artırır.

Uzman Tavsiyeleri:

• Uzm. Dr. Serdal Baysal: Açık havada yürüyüş yapmak, bol sıvı tüketmek ve az ve sık aralıklarla beslenmek, bahar yorgunluğundan korunmada etkilidir.

• Aktif Yaşam: Hareketli bir yaşam sürmek, kas ve kemik ağrılarını azaltabilir ve yorgunluğa karşı koruma sağlar.

Bahar yorgunluğu ve öfkelenme, mevsimsel değişikliklerin doğal bir sonucu olabilir.

Ancak, uzmanların önerdiği basit yaşam tarzı değişiklikleri ve önlemlerle bu durumun üstesinden gelmek mümkündür.

Eğer yorgunluk ve öfke duygusu günlük hayatınızı etkileyecek kadar şiddetliyse veya diğer ciddi belirtilerle birlikte geliyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurmak en doğru adım.