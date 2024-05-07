BAHAR'DA bomba gelişme! ‘YAYINLANMAYACAK’

Kaynak: Haber Merkezi
BAHAR'DA bomba gelişme! ‘YAYINLANMAYACAK’
Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca ortalık fena karıştı.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Büyük bir izleyici ve fan kitlesine sahip dizinin bu gece 12.’si yayınlanması gereken bölümü ile ilgili fragman girmeyince ortalık cadı kazanında döndü. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı iddiası sosyal medyayı birbirine kattı. Kanal yönetiminden herhangi bir açıklama gelmezken, dizinin çekimlerinin yetiştirilemediği iddia edildi.

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Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

İZLEYİCİLER FENA KÖPÜRDÜ

Bu iddialar izleyicileri üzerken sosyal medyada böyle yorumlar yayınlandı:

-Fragmanı çarşamba mı vereceksiniz şekerim.

-Diziden soğutmak için neden bu kadar çaba gösteriyorsunuz nerdeyse takipten çıkacam.

-Yarın kimse izlemesin hatta bir süre kimse izlemesin bizim hatamız biz şımarttık bunları.

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