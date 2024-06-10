Bahar’da final depremi! Kimse bunu beklemiyordu

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Bahar’da final depremi! Kimse bunu beklemiyordu

Yarın sezon finali yapacak Bahar dizisinde sürpriz bir son yaşanacak…

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi sezonun en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

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Özellikle kadınlar tarafından geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin 2. fragmanı, sezon finalinden saatler önce yayınlandı.

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Bahar'ın karaciğerindeki ciddi hastalığın tüm hastane tarafından öğrenildiği ortaya çıktı. Son sahnelerde ise Timur, Ali’nin kardeşi olduğunu öğrenecek.

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Bahar ile Timur ise mahkemede ilk kez karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.

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Bahar yine büyük bir şok daha yaşayacak.

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