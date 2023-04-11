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Selcan TAŞÇI
Selcan TAŞÇI

'Bahar'da görüşelim…

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11 Nisan 2023 Salı

Yirmi yılı aşkın süredir uzattıkça uzattım; bugün lafı hiç uzatmayacağım:

Ya herrü ya merrü seçimine gidiyoruz…

Yirmi yıldır elimizden alınan, ayaklarımızın altından çekilen, gönlümüzden sökülen, hafızamızdan silinen ne varsa hepsini söke söke geri almak üzere verilecek mücadelenin bu defa sahadaki unsurlarından biri olmak üzere -haberini almışsınızdır- İYİ Parti'den Tekirdağ Milletvekili Adayıyım.

Bu süreçte hem yazı yazabilmem mesai harcamak anlamında olanaksız olduğundan, hem de yıllarca "yandaşlık" müessesesi üzerinden dillendirdiğim bütün itiraz ve eleştirilerimle tutarlı olmak adına, seçimler sona erene kadar yazılarıma ara veriyorum.

Sonrasına;

Bakcez bakalım…

Tekirdağlılar desteklerini, kalan 80 ildeki büyük ailemizin mensupları, dualarını eksik etmesinler.

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