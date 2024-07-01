Bahçede anız yakılınca, 5 bina küle döndü

Kaynak: İHA
Bahçede anız yakılınca, 5 bina küle döndü

Düzce merkeze bağlı Hocaoğlu köyünde, Mustafa K.'nın bahçedeki otları yakma girişimi rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak büyük bir yangına dönüştü.

Yangın, evin çatısına ve bahçedeki odunluklara sıçradıktan sonra Zehra Ü.'ye ait evin bahçesindeki 2 katlı ahır ve garajı da etkiledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, alevler kısa sürede 5 yapının birden yanmasına neden oldu. Yangında yapılan bir saatlik müdahale sonucunda alevler söndürülerek kısmi çökmeler yaşanan yapılar kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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