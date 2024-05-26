Bahçedeki foseptiğe düşen kadın öldü

Kaynak: DHA
Bahçedeki foseptiğe düşen kadın öldü

Bartın’ın Köyyeri köyünde, evlerinin bahçesindeki foseptiğe düşen Hacer Aktaş (63), yaşamını yitirdi.

Köyyeri köyünde, dün öğle saatlerinde evinin bahçesine fidan dikmeye çıkan Hacer Aktaş’ın geri dönmemesi sonrası yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Akşam saatlerinde köye giren ekipler, bahçede gerçekleştirdiği aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü fark etti.

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Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği tespit edilid. Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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