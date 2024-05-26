Bahçedeki foseptiğe düşen kadın öldü

Köyyeri köyünde, dün öğle saatlerinde evinin bahçesine fidan dikmeye çıkan Hacer Aktaş’ın geri dönmemesi sonrası yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Akşam saatlerinde köye giren ekipler, bahçede gerçekleştirdiği aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü fark etti.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği tespit edilid. Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.