Bahçeden gelen sesler yüzünden katil oldu

Olay dün gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin bahçesinde ses duyması üzerine aşağıya inen M.K., bahçesinde bulunan Mehmet Can Karakoç ile karşılaştı. Karakoç'un kaçması üzerine arkasından koşan M.K., bir süre sonra yakaladığı Karakoç ile tartışmaya başladı.

Karakoç, üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla Karakoç'un bacağına ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olaydan sonra kayıplara karışan M.K., daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.