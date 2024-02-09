Bahçeli AYM’yi hedef aldı: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıldönümü Kutlama Etkinliklerine katıldı. Etkinlikte konuşan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni bir kez daha hedef aldı.

"Anayasa Mahkemesi artık bir güvenlik sorunudur. Ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalı" ifadesini kaydeden Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa taslağının tamamlandığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DARBE VURUYOR"

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi artık bir güvenlik sorunudur. Tekrar ifade ediyorum ki Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.” açıklamasında bulundu. Teröriste hak veren bir Türk mahkemesi olamayacağını kaydeden Bahçeli, AYM’nin Türkiye’nin geleceğine darbe vurduğunu öne sürdü.

"BÖYLE GİDEMEZ"

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni hedef aldı ve “Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız. Anayasa Mahkemesi, artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez.” dedi.

Bu mahkeme yapısının Türkiye’de yüksek yargı organları içinde yer alamayacağını söyleyen Bahçeli, “DEM'cilerin, DEM'lenmiş CHP'nin ve marjinalleşmiş yedeklerinin Anayasa Mahkemesi'ni siyasi siper haline getirmeleri hukuk sistemine sürülmüş kara lekedir" sözlerini kaydetti.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Bahçeli, partisinin yeni anayasa çalışmasının da tamamlandığını duyurdu. Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki dönemlerde gündeme alınması planlanan 9 ana başlıktan biri yeni Anayasa maddesi.” dedi.