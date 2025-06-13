Bahçeli büyük hüsrana uğrayacak! Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli büyük hüsrana uğrayacak! Anket sonuçları ortaya çıktı

Optimar Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mayıs Araştırması'nın sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan ankette MHP'nin baraj altında olduğu görüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi’nin Türkiye'nin Nabzı aralık ayı araştırmasında katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ve 2 bin kişinin katılım gösterdiği ankette AKP yüzde 34,9 ile birinci parti olurken CHP yüzde 31,6 ile ikinci sırada yer aldı.

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

DEM Parti yüzde 11,7 ile üçüncü sırada yer alırken MHP'nin yüzde 6,1 ile baraj altında kaldığı görüldü.

Diğer sonuçlar ise şöyle:

İYİ Parti: %6,2

YRP: %2,1

Zafer Partisi: %1,5

BBP: %1,0

Vatan Partisi: %0,9

A Parti: %0,7

Saadet Partisi: %0,7

Memleket Partisi: %0,4

Diğer: %2,2

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