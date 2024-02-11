Bahçeli İstanbul’dan ayrı aday çıkaran CHP ile DEM'e yüklendi. ‘Sinsi bir oyun’

Kaynak: AA
Bahçeli İstanbul’dan ayrı aday çıkaran CHP ile DEM'e yüklendi. ‘Sinsi bir oyun’
Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında yerel seçimlere ilişkin konuşan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." dedi.

Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuşma yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde CHP ve DEM Parti'nin ayrı ayrı aday çıkarması hakkında "Sinsi bir oyun" ifadelerini kullandı.

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"CHP İLE DEM'İN AYRI ADAY ÇIKARMASI SİNSİ BİR OYUN"

Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. Bugünkü CHP zilletin eline düşmüştür. Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir.

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"CHP DEMEK DEM DEMEKTİR"

'DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP demek DEM demektir. Bu siyasi hesaplar tutmayacaktır. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkak ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur." dedi.

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"GEÇİCİ BİR HEVES DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçici bir heves olmadığını söyleyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haysiyeti, milli bekasının habitatı, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Bu harcın inşa edeceği yerel yönetimler yeni yüzyılda stratejik gücümüz olacaktır."

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