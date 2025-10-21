Kuzey Kıbrıs'ta seçimi muhalefetin lideri Tufan Erhürman kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıslı mevkidaşını seçim zaferi için tebrik ederek 'KKTC’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını savunacaklarını' belirtirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışı dikkat çekti.

Seçim sonuçlarına tepki gösteren Bahçeli "Kıbrıs'ta federasyon teklifinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Kıbrıs Türk'tür hep böyle kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın." ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Kıbrıs'ta federasyon teklifinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Kıbrıs Türk'tür hep böyle kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın.

82'NİN KKTC OLMASI ARTIK HAYAT MEMAT MESELESİ

-81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat haline gelmiştir.

-Aralara yuvalanan mandacılar şahsınmı ve partimi hedef alarak ağız bozan bir evreye geçmişlerdir.

-"Kıbrıs'ın seçimlerinden size ne" diyenler kimin beşiğinde sallandı bilemem biz devletin ülkücü seslenişiyiz.

GAZZE

-Ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığı açıklansa da bir grubun eski istediği ordadadır. Kalıcı bir ateşkes ve iki devletli bir çözüm derhal hayata geçmelidir.

-İsrail dünya basınına yöneltilmiş bir silahtır. Tek taraflı silahsızlanmanın nasıl yürütüleceği bir muammadır.

"CHP MİLLETE KÖR BAKIYOR"

-CHP millete kör, maziye şaşı bakmaktadır. Hollanda'da yine inat etmesi anlaşılabilir değildir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

-Terörsüz Türkiye çatısı çökmüş bir Türkiye'nin gizli sığınağı değildir. Bir komplo mekaniği devrede. Süreci bozma çabası içinde. Hiçbir dayatmanın geçerliliği yoktur. Fiili durum yaratmak kimseye bir şey kazandırmaz.

-Devlete rakip çıkarmanın sonu uçurum.

-İmralı sözünü tutmuştur.