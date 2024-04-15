Bahçeli kovdu Bahçeli geri çağırdı. Saffet Sancaklı yeniden MHP'ye katıldı

Kaynak: Cumhuriyet
Bahçeli kovdu Bahçeli geri çağırdı. Saffet Sancaklı yeniden MHP'ye katıldı
Yerel seçimler öncesinde partiden istifası istenen Saffet Sancaklı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden partiye katıldı.

“Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler” sözleri sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisi üzerine istifa eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partiye geri döndü.

Bahçeli, Sancaklı’nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstermişti.

MHP’li Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder” açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı’nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt vermişti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı’ya tepki gösteren Bahçeli, “Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!” ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

YENİDEN MHP'DE

Son olarak Sancaklı yeniden MHP saflarına geçti.

Sancaklı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden partiye katıldı.

Bununla birlikte MHP'nin TBMM'deki vekil sayısı yeniden 50 oldu.

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