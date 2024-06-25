Bahçeli kürsüden zor inebildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli kürsüden zor inebildi

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında rahatsızlandı. Bahçeli’nin toplantıdan çıkış anlarında zorlandığı görüntüler ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Toplantıya 15- 20 dakika gecikmeli çıkan Devlet Bahçeli’nin oturarak konuşmasını gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Bahçeli prompter kullanmadan ve oturarak toplantıyı kapattı. Konuşma sonrası Bahçeli’nin bir süre yerinden kalkamadığı görüldü. Parti yöneticilerinin Bahçeli’ye yardım etti.

Gazeteciler, Bahçeli'nin çıkışını beklerken, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gazetecilere uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına gitmelerini söyledi.

Bahçeli’nin fenalaşarak koridorda sandalyede dinlendiği ve basın mensuplarının uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Bahçeli’nin tansiyon rahatsızlığı yaşadığı da ileri sürüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gazetecilerle yaklaşarak anlayışlı olmalarını rica etti ve hava sıcaklığı nedeniyle Bahçeli'nin çay içerek dinleneceğini belirtti.

Haberi Gazeteci Altan Sancar da haberi doğrulayarak “MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı. Meclis kulisinde dinlenmek için bir yere oturdu.” İfadelerini kullandı.

Ancak MHP’den konuyla alakalı bir açıklama geldi.

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