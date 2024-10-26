Bahçeli, Öcalan çıkışını yaptı oranlar değişti… Son ankette bir parti yükselişe geçti

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği son araştırmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrasında siyasi ve toplumsal alanda ciddi dalgalanmalara neden olduğu görüldü. MHP’nin oy oranı yüzde 11,7’den yüzde 7,5’e düştü. Katılımcıların yüzde 73,5’i Bahçeli’nin bu önerisine katılmadığını söylerken, yalnızca yüzde 27,2’si söylemi desteklediği belirtildi. Milliyetçi partilere olan ilginin arttığı dikkat çekilirken, Zafer Partisi yüzde 8,4 oy oranına yükselirken, İyi Parti yüzde 6,2 oy oranına ulaştı.

CHP VE MHP’DE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Toplum Çalışmaları Enstitüsü son günlerde siyasette yaşanan hareketlilik sonrası yeni bir anket gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan için ‘Meclise gelip konuşsun, silah bıraktıklarını açıklasınlar’ diye söylemde bulunmuştu. Bahçeli’nin çıkışının ardında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de MHP ve AKP’nin çözüm sürecini eleştirmezken üstü kapalı şekilde destek vermişti.

İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ’NDE YÜKSELİŞ

Yapılan ankette ise son yaşanan hadiselerin etkili olduğu görüldü. MHP’nin oy oranı yüzde 11,7’den yüzde 7,5’e kadar gerilerken, CHP’nin oy oranı yüzde 32,7’den yüzde 26,9’a düştü. AK Parti’nin yüzde 32,1 oy oranına yükseldiği ve CHP’yi geride bıraktığı görüldü. Ayrıca, son dönemde milliyetçi partilere olan ilginin arttığı da göze çarptı. Zafer Partisi yüzde 8,4 oy oranına yükselirken, İyi Parti yüzde 6,2 oy oranına ulaştı. MHP’nin oy oranındaki gerileme ile Zafer Partisi, ilk kez MHP’yi geçerek en yüksek milliyetçi seçmen desteğine sahip parti konumuna geldiği görüldü.

Katılımcıların yüzde 73,5’i Bahçeli’nin bu önerisine katılmadığını söylerken, yalnızca yüzde 27,2’si söylemi destekledi. Seçmenlerinin yalnızca yüzde 24,2’si Özel’in Kürtler hakkında yaptığı son açıklamaları desteklediği belirtildi.

BAHÇELİ’NİN AÇILIMINA PARTİLİLER KARŞI ÇIKIYOR

Araştırmada, terörün çözümü konusunda katılımcıların yüzde 44,9’u silahlı mücadeleyi savunurken, yüzde 32,3’ü müzakereyi desteklediği görüldü. Bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı terörist Öcalan’ın akıbetiyle ilgili olarak yüzde 45,5’i idam, yüzde 33,2’si ise ömür boyu hapis cevabını verdi. DEM Parti seçmenlerinin yüzde 61’i Bahçeli ve Özel’in açılım önerilerini desteklerken, diğer partilerin seçmenleri büyük ölçüde karşı çıktığı da kaydedildi.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA OY ORANLARI…

Kararsızlar dağıtılması sonucunda AK Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 32.1 gelirken, CHP yüzde 26.9 DEM Parti yüzde 8.7, Zafer Partisi yüzde 8.4 oy oranına ulaştı. MHP’nin oyu yüzde 7.5 İYİ Parti’nin oyu ise yüzde 6.2 oranında oldu