Bahçeli rest çekmişti AKP'den CHP ile ittifak açıklaması geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı Habertürk canlı yayınında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği 'AKP-CHP' ittifakı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İttifak söylentileri hakkında konuşan Ömer Çelik, "CHP ile ittifak kurmayacağız. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek, ne de bir ittifak kuracağız” dedi.

"SİZ AKP'YE GELDİĞİNİZ SUÇ MERKEZİNE Mİ GELMİŞ OLDUNUZ"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “AKP-CHP ittifakı” sözlerine yanıt veren Özgür Özel, MHP Liderine seslenerek, “Suç ortağını bize etmesin” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in bu sözlerine sert bir dille yanıt verdi. Çelik, yaptığı açıklamada, ”Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti genel başkanı olarak iade-i ziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra Cumhur ittifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye suç ortağı ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi gelmiş oldunuz?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde, 'siyasette normalleşme ve yumuşama' adımları kapsamında AKP ile CHP görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Bahçeli açıklamada "AKP ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu sözlerine karşılık veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip, suç ortağını bize doğru itmesin. Bahçeli isterse ittifakımıza katılabilir” sözlerini sarf etmişti.