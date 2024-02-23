Bahçeli, TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nu ve güreş milli takımını kabul etti

Kaynak: DHA
Bahçeli, TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nu ve güreş milli takımını kabul etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ile Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza atan güreş milli takımını MHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada milli güreşçilerle bir araya gelen Bahçeli, yaptığı konuşmada, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, gösterdikleri performansın Türk sporunun gücünü ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bahçeli, milli sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir performans sergilediğini belirterek, “Bu kapı size her zaman açıktır, her zaman gelebilirsiniz. Her göreve de hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Nazmi Avluca, Kadınlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan güreşçiler ve MHP Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay da katıldı. Bahçeli, madalya alan ve üstün başarı gösteren güreşçileri tebrik ettikten sonra hediyelerini takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

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