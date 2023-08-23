Bahçeli yangın paylaşımları için tutuklama istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'de iki gündür söndürülemeyen 9 köy ile bin 251 kişinin tahliye edilmesine, 95 kişinin etkilenmesine ve çok sayıda hayvanın telef olmasına neden orman yangını hakkında rant iddialarını dile getirenlerin tutuklanması çağrısı yaptı.

Ege’nin iki yakası tutuşmuştur diyerek Yunanistan'da devam eden yangınlara işaret eden Bahçeli, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir" dedi.

"EGE’NİN İKİ YAKASI TUTUŞMUŞTUR"

Devletin tüm imkânlarıyla yangın sahasında olduğunu ifade eden Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur.

"9 KÖYÜMÜZÜN TEDBİR AMAÇLI TAHLİYESİ SAĞLANDI"

Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah’ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.

"İMAR RANTI İDDİASI SEFİL VE ŞEREFSİZ BİR BÜHTANDIR"

Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız.