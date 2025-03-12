Bahçeli yine yaptı yapacağını…50 yıllık ünlü MHP’linin aklını başından aldı!

Devlet Bahçeli’nin “Öcalan” açıklamasına şaşıranların başında, 50 yıllık Ülkücü, MHP davasında idamla yargılanmış olan gazeteci yazar Taha Akyol geliyor. Akyol, köşesinde kaleme aldığı yazıda, MHP Genel Başkanı’nın teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili ifadelerine dikkat çekerek “Açıklamayı okuyunca gözlerime inanamadım” dedi.

DURUMU NETLEŞTİREN AÇIKLAMA

Bahçeli’nin yaptığı açıklamayla TBMM'de Öcalan'ın elini kaldırmış kadar olduğunu kaydeden Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Durumu netleştiren açıklama Öcalan'dan değil MHP lideri Bahçeli’den geldi. Öcalan’ın 27 Şubat tarihli fesih çağrısının PKK ile birlikte diğer bütün uzantı ve gruplarını açıkça bağladığını, PKK ile birlikte uzantı ve iltisak halindeki örgütleri riayet ve bağlılığının mecburi olduğunu söyledi.

GÖZLERİME İNANAMADIM!

Ama Bahçeli bütün bunları söylerken Öcalan için öyle bir tanım kullandı ki okuduğumda gözlerime inanamadım. Tekrar, tekrar okudum yine gözlerime inanamadım, diyor ki: "YPG'nin ve buna benzer terörist oluşumların anılan çağrıdan muaf ve istisna olduklarını iddia etmeleri, çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla tamamıyla çelişkilidir. Terör örgütünü kuran feshini istemiştir. Bunun süregelen pozitif gündemi tahrif ve tahrik edici nitelikte top çevirmek, siyasi ve hukuki düzenleme taleplerine yoğunlaştırmak aymazlıktır.”

“PKK’NIN KURUCU ÖNDERİ”

Akyol, açıklamayla ilgili yaşadığı şaşkınlığını ifade etmek için şu cümleyi kurdu:

Aması, fakatı, lakini, lamı, cimi yok, PKK'lılar Öcalan'dan nasıl bahsediyorsa Bahçeli de aynı terminolojiyi kullandı, Öcalan'dan "PKK'nın kurucu önderi" diye bahsetti.

“TERÖRİST ELEBAŞI” DİYORDU

Akyol, “Bu söylemin bir adım ötesi, Öcalan'ın ‘’Meclisle gelip DEM grubunda konuşması’ olsa gerek! Şunun altını çizmekte fayda var. Bahçeli Öcalan'dan 27 Şubat’a kadar ‘terörist elebaşı’, ‘terör örgütü elebaşı’, ‘İmralı’ diye bahsediyordu. Aynı Bahçeli Öcalan'ın açıklamasına Öcalan'dan ‘PKK'nın kurucu önderi’ diye bahsederek açıklık getirdi.” diye yazdı.

MHP DAVASINDA İDAMLA YARGILANDI

Gazeteci, yazar Taha Akyol, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş döneminde partinin “ideolog prensi” olarak tanımlanıyordu. 1980 öncesi Milliyetçi Hareket’in sesi Her gün gazetesindeki başyazılarıyla Ülkücü camiaya yön veren Taha Akyol, 12 Eylül darbesi sonrasında MHP davasında idamla yargılandı.