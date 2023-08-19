Bahçeli'den BM ve ABD'ye 'KKTC' tepkisi. ‘Türkiye’ye yapılan her ihanetin koçbaşı ABD’dir’

ANKA'nın haberine göre; Bahçeli, KKTC hükümetinin haklı olduğunu ve desteğimizin tam olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm şart

Bahçeli, Kıbrıs’ta iki devletli çözüme kapalı duranların, Kıbrıs Türklüğünün müktesep haklarını ve eşit statüsünü yok sayanların hukuki ve tarihi yanlışın içine düştüklerini söyledi. Bahçeli, ada’da iki halk ve egemen iki devlet olduğunu, bu gerçekler kabul edilmeden adil ve kalıcı bir çözüm ortamının yeşermeyeceğini vurguladı.

Akdeniz’in kaynakları adaletli paylaşılmalı

Bahçeli, Kıbrıs’ın huzurunun Doğu Akdeniz’in huzuru anlamına geldiğini, bu huzur ortamı içinde Akdeniz’in potansiyel yer altı kaynaklarının adaletli ve hukuk temelli paylaşımından başka bir seçenek olmadığını ifade etti. Bahçeli, Kıbrıs Türk halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla planlanan ve devreye sokulan insani projelere kemikleşmiş önyargılarla, siyasi hesaplarla engel olmaya kalkışmanın çözüm arayışlarını kundaklayan, huzursuzluğu kamçılayan provokasyonlar olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü ilkellik gösterdi

Bahçeli, Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olmasını tam manasıyla ilkellik olarak nitelendirdi. Bahçeli, “Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır. Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur. Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır” dedi.

Türkiye-KKTC dayanışması sürecek

Bahçeli, şartlar ne olursa olsun Türkiye’nin KKTC ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar sürdüreceğini, dostluk ve kardeşlik köprülerini titizlikle koruyacağını bildirdi. Bahçeli, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesine de göz yumulmayacağını söyledi.

Bahçeli yazılı açıklamasında şunları ifade etti;

“ABD dostluk ve müttefiklik ilişkilerini pervasızca çiğnemektedir”

Kıbrıs’ta bu gerginlik ortadayken, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlere silah eğitimi vermesi, üstelik Kamışlı’da terör örgütüyle ortak tatbikat düzenlemesi sınırlarımızın mücavir alanlarına yuvalanmış düşmanlığın ayan beyan göstergesidir. ABD’nin sabırları taşıran sözde taktik ve stratejik adımları terörizme kuluçka işlevi görmektedir. Bu ülke dostluk ve müttefiklik ilişkilerini pervasızca çiğnemektedir. Geldiğimiz bu aşamada terörle mücadele esas itibariyle arkasındaki güçlerle mücadeleye sabitlenmiş ve kilitlenmiştir. ABD’nin eğitip donattığı teröristleri Suriye’nin petrol varlığı etrafında konuşlandırması kan dökerek kaynak devşirmenin şeytani formülüdür. Teröre destek vermek alçak bir terör yöntemidir. Kaldı ki bölücü terör örgütünün hunhar sahibi bellidir. Bu kapsamda Türkiye’ye sıkılan her kurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD’dir.

“MHP, ABD’yi terörle arasına kesin çizgilerle mesafe koymaya ve suriye’den derhal çekilmeye davet etmektedir”

Milliyetçi Hareket Partisi, ABD’yi terörle arasına kesin çizgilerle mesafe koymaya ve Suriye’den derhal çekilmeye davet etmektedir. Şayet sınırlarımızın diğer bölgelerinde, ABD takviyeli husumet kuşatması devam ederse günü geldiğinde akıbetin nelere yol açacağını, iki ülke arasındaki görüş ve temas hattındaki mesafenin sıfıra düşmesi halinde nasıl bir hesaplaşmanın yaşanacağını bugünden kestirmek elbette mümkün olmayacaktır. Bu itibarla terörle aynı hizada bulunan, aynı hedefte buluşan hangi ülke varsa aklını başına alması tarihi önem ve değerdedir.”

Ne olmuştu?

KKTC’nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün denetimindeki Yeşil Hat bölgesindeki, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları’nın birlikte yaşadığı Pile köyüne KKTC’den kolay ulaşımı sağlamak üzere hazırladığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM ve Güney Kıbrıs ile KKTC arasında gerginliğe sebep olmuştu. Birlemiş Milletler ve Güney Kıbrıs’ın itirazlarına rağmen 18 Ağustos 2023 tarihinde başlayan yol çalışmasını Barış Gücü engellemeye çalışmıştı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan 17 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yazılı açıklamada ise, “Pile-Yiğitler yolu projesi tamamen insani nedenlerle Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi/iyileştirilmesi projesi, Pile halkının, Pile bölgesindeki arazilerine kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne (İEÜB) muhtaç kalmaksızın geçiş yapmasını sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır. Bilindiği üzere, Pile’de yaşayan Rumlar hiçbir sınır/gümrük kontrolünden geçmeden serbestçe GKRY’ne gidip gelebilmekte ve İEÜB yetkilileri tarafından herhangi bir kısıtlayıcı uygulamaya tabi tutulmamaktadırlar. 25 yılı aşkın geçmişi bulunan Pile-Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmamış ve iyi niyetimiz karşılık görmemiştir Bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile-Yiğitler Yolu’nun tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatma kararı almıştır” ifadelerine yer verilmişti.