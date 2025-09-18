Şehit oğlu isyan etti! Bahçeli için suç duyurusu

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik siyasetçilerin ifade ve yaklaşımları toplumda infiale neden oluyor.

Süreçte gelinen noktada terör örgütü PKK, silahları yaktıklarını iddia etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışları ile başlayan süreçte Öcalan'ın TBMM'ye gelerek konuşması gerektiği ifade edildi.

Bu açıklamalar tepki ile karşılandı.

ŞEHİT OĞLU İSYAN ETTİ

Öte yandan Bingöl’de 2008 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışmadan 3 ay sonra şehit düşen korucu Abdullah Tarakçı’nın oğlu Serkan Tarakçı, yaşananlara yönelik sert açıklamalar yaptı.

Tarakçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör örgütü elebaşını övdüğü" gerekçesi ile hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit oğlu Tarakçı, paylaşımında "Devlet Bahçeli, kanunların üstünde bir dokunulmaz değil, kimse değil! Babamı şehit eden katillere kol kanat geren, onlara destek olan bu ihanet şebekesinin hesabı er ya da geç sorulacak" ifadelerini kullandı.

"SIRTIMIZA HANÇER SAPLAYAN HAİNLERİ AFFETMEK YOK"

Tarakçı, "Ben 8 yaşında babasız kaldım; o acının, o yangının hesabını sormak boynumun borcu! Vatan sağ olsun, ama bizdenmiş gibi görünüp sırtımıza hançer saplayan hainleri affetmek yok" dedi.

Paylaşımın tamamı şöyle:

"Devlet Bahçeli, kanunların üstünde bir dokunulmaz değil, kimse değil! Babamı şehit eden katillere kol kanat geren, onlara destek olan bu ihanet şebekesinin hesabı er ya da geç sorulacak! Adalet ve hukuk, ne onun ne de başka birinin sopası olacak! Ben 8 yaşında babasız kaldım; o acının, o yangının hesabını sormak boynumun borcu! Vatan sağ olsun, ama bizdenmiş gibi görünüp sırtımıza hançer saplayan hainleri affetmek yok! Babam, sizlerin iğrenç siyaset oyunlarınız, partileriniz ya da kirli pazarlıklarınız için değil; vatanın bölünmez bütünlüğü, al bayrak için canını verdi! Şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar, ahını alanlar, bu dünyada da ahirette de o vebali taşıyacak, iki elim yakalarında olacak! Meşru tüm haklarımı son nefesime kadar kullanacağım; bu ihanet zinciri kırılacak, herkes yaptığının bedelini ödeyecek!

Bu mücadelede tek başıma kalsam da Babamın hakkını kanımın Son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim hiç kimse beni yıldıramaz Hak hukuk adaleti elbet bir gün yerini bulacaktır buna inanıyorum."

AKAR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tarakçı, geçtiğimiz günlerde Bingöl’ü ziyarete gelen eski Milli Savunma Bakanı ve AKP milletvekili Hulusi Akar'a tepki göstermişti.

Tarakçı, yönelttiği "açılım" sorusunun ardından Akar'ın kendisine bağırdığını ve polisler tarafından alandan uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

