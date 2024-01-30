Bahçeli'den kilise saldırısı açıklaması. 'Seçimlere kadar uyanık olmalıyız'

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasına Sarıyer’de iki teröristin Pazar ayini sırasında kiliseye yaptıkları silahlı saldırısı hakkında açıklama yaparak, “Sarıyer’deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu eylemi lanetliyorum.

Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici. Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinde vazgeçmiyor.

Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz. Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı. Teröre ve destekçilerine asla fırsat verilmemeli.” İfadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM MESAJI: ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Mersin’de gerçekleştirdikleri ilk mitingleri hakkında konuşan Bahçeli partisinin yerel seçimlere hazırlandığını, Mersin’in Cumhur İttifakına kenetlendiğini belirterek, “Milletimiz oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. İmtiyazlı bir azınlıktan asla söz edilemez. Bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri fırsat eşitliğidir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir.

MHP 31 Mart’a inanmışlıkla hazırlanmakta. Mersin açık hava toplantımız muhteşem bir katılımla gerçekleşti. Vatanperverlerin sesi işitildi. Mersin Cumhur İttifakı’nda kenetlenmiştir. Mersin’e ambargo koyan bölücülere izin yoktur.

31 Martta hizmet ve hidayet kazanacaktır. Çok çalışacağız. Heceyi gündüze katacağız. 31 Mart’a kadar yorulmayacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız. Yol haritamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri koyanları kırıp geçeceğiz” şeklinde konuştu.

"DEMLENMEK CHP’YE İYİ GELMEDİ”

Ana muhalefet partisi CHP’ye DEM parti ile aralarından ilişki nedeni ile yüklenen Bahçeli, Özgür Özel’e de Kemal Kılıçdaroğlu’na vefasızlık yaptığı nedeni ile şu sözleri söyledi: “DEM'lenmiş CHP, DEVA, serok ve diğerleri, terörist başı Gülen'in ve sömürgecilerin hizasındadır. CHP Genel başkanın nafile bir söylemdedir.

Zillet tutmadı ittifakın çatı ismi olarak Türkiye’yi kullanacaktır. Demlenmek CHP’ye iyi gelmemiştir. Taşıma su ile değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle döndüreceksiniz. Kara mizah değilse nedir.

Kılıçdaroğlu’nun adını silmenin neresi vefalık. PKK bu ittifakın neresinde. Demcilere hayranlığı el etek öpmen ittifak için mi? Başka irtibatların var mı? Dem’den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.”

“2015’TE BAŞBAKANLIK TEKLİF EDİLDİ REDDETTİM”

Konuşmasının devamında Ahmet Davutoğlu’na yüklenen Bahçeli, kendisine 2015 yılında hem doğrudan hem de dolaylı olarak başbakanlık teklif edildiğini ama kendisinin geri çevirdiğini ifade ederek: “Davutoğlu’nun hezeyan verici konuşmasının bir kısmı dikkatimi çekti. Gerçekleri çarpıp inkarını özetleyen müessir bir söz vardır. Savunulacak bir şeyi kalmayanlar her şeyi inkar ederler. Öyle inkar ederler ki şeytan bile şeytanlığından utanır.

Senin özünde kir tutmuş temizlenmek epey ekmek sarf etmen gerek. Davutoğlu masalı bırak bizi bilen bilir. Senin sicilini bilir.

2015'te başbakanlık makamı hem doğrudan hem dolaylı olarak teklif edildi. Geri çevirmeyi vatan ve millet borcu saydım. Bundan pişman olmadığım gibi bugün aynı duruşu gösteririm.

Hiçbir çıkarcıya çiğnetmem. Sen başbakanlık makamını terk etmedin anlaşılan kapının önüne konuldun.

Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok. Meslek edinmişler kavga ve krizden geçinmeyi. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medarı iftiharıdır. Cumhur İttifakı'nı anlamak bozguncuların harcı değil.”

“ACİLEN ATEŞKES İLAN EDİLMELİ”

Uluslararası Adalet Divanında çıkacak olan kararın çok önemli bir karar olacağını ifade eden Bahçeli aynı zamanda İsrail ile Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmesinin gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

“Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı bağlayıcıdır, çok önemli bir karardır. İsrail soykırımın bedelini ödeyecektir. Ülkemizin barış için ısrarlı temasları, Gazze’de insanların yanında olması imrenilecek bir diplomasi başarısıdır.

İsrail ve Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmeli. Netanyahu’nun sözleri ilkel bir saptırmadır. Zalimlerin sonu yoktur. İsrail İslam coğrafyasına saplanmış paslı hançerdir.”