Kilise saldırganlarının fotoğrafları yayınlandı

Kaynak: İHA
Kilise saldırganlarının fotoğrafları yayınlandı
Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırı yapanların İstanbul Emniyet’indeki fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında kar maskeli kişiler tarafınsan silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi yaşamını yitirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı.

Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de olduğu 51 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Rus ve Tacikistan kökenli 2 saldırganın emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği de öğrenildi.

Saldırganların Bahçelievler'de restoranda garson olarak çalıştıkları da tespit edilmişti.

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