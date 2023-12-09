Bahçeli'den MHP milletvekili Saffet Sancaklı'ya sert sözler

MHP lideri Bahçeli, partisinin milletvekili Saffet Sancaklı hakkında sert sözler kullandı. Yerel seçim açıklamasında bulunan Sancaklı'ya sert çıkan Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?" ifadelerini kullandı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Bahçeli'den MHP milletvekili Saffet Sancaklı'ya sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın açıklamalarıyla ilgili sorularına yanıt verirken, Sancaklı hakkında çok sert ifadeler kullandı.

SANCAKLI, MHP'YE BELEDİYE VERİLMEZSE KOCAELİ'NE UĞRAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bahçeli'ye "MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yönetildi.

sancaklibahcelidetay.jpegBAHÇELİ, SANCAKLI'YA DOLAYLI YOLDAN KAPIYI GÖSTERDİ

Bahçeli bunun üzerine Sancaklı için "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullandı.

SANCAKLI NE SÖYLEMİŞTİ?

TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimini ağırlayan Saffet Sancaklı, yerel seçimle ilgili gelen bir soru üzerine dikkat çeken bir çıkışta bulundu. AKP'nin eski milletvekillerinden, yeni dönemde MKYK’ye giren İlyas Şeker’in geçen seçim döneminde yaptığı “Ne gerek var. Belediyeleri birlikte yöneteceğiz” sözlerini hatırlatan Sancaklı, o dönem o sözleri anlayışla karşıladıklarının altını çizerken şöyle devam etti:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP’nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Bekliyoruz. Süreç nasıl olacak, bakacağız. Bizim arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben onlara gerekli bilgileri de verdim. Birkaç güne kadar çalışma bitecek. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şayet Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim.”

Güncelleme: 
İlgili Haberler
AKP ve MHP'nin ortak aday göstereceği şehirler belli oldu. Devlet Bahçeli açıkladı
Devlet Bahçeli Fatih Terim fonuna ateş püskürdü: Şaibeli soytarılar
RTÜK'ten Flash Haber TV'ye Devlet Bahçeli cezası
Özgür Özel kazandı herkes Devlet Bahçeli'nin sözlerini paylaştı, 'Özgür derim ben'
Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz Devlet Bahçeli’nin danışmanı oldu
Fatih Altaylı Devlet Bahçeli’ye Halil Konakçı’yı sordu: Size göre, Hatay Türk toprağı mıdır, Arap toprağı mıdır?
Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Deri sarkığı deyip geçmeyin. Ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir Sağlık
Deri sarkığı deyip geçmeyin. Ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir
Zehra Güneş ateşi İtalyanları da yaktı. Bunu hiç beklemiyorlardı Spor
Zehra Güneş ateşi İtalyanları da yaktı. Bunu hiç beklemiyorlardı
İslamcı derneğin İsrail protestosunda AKP’yi küplere bindiren slogan. 'Eyleminiz batsın' dediler Gündem
İslamcı derneğin İsrail protestosunda AKP’yi küplere bindiren slogan. 'Eyleminiz batsın' dediler
Sevda ne demek? Sevda isminin anlamı nedir? Gündem
Sevda ne demek? Sevda isminin anlamı nedir?
Rize’de otomobil şarampole uçtu Gündem
Rize’de otomobil şarampole uçtu
Antakya’da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı Gündem
Antakya’da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Yunan adalarına vizenin detayları belli oldu. İşte vize fiyatı Ekonomi
Yunan adalarına vizenin detayları belli oldu. İşte vize fiyatı