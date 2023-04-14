 Bahçelievler'de kolonlarında çatlak tespit edilen 46 yıllık binanın yıkımına başlandı

Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nda yapılan incelemede, 1977 yılında zemin artı 6 katlı olarak inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi.

Yıkım kararı nedeniyle dün geceyi Bahçelievler Belediyesinin desteğiyle bir otelde geçiren apartman sakinleri, kişisel eşyalarını alabilmek için güvenlik tedbirleri de gözetilerek ikişerli gruplar halinde mobil vinç yardımıyla evlerine girdi.

Kendilerine tanınan 10 dakikalık süre zarfında evlerindeki bazı eşyaları çuvala koyan apartman sakinleri, tekrar mobil vinç yardımıyla binadan ayrıldı.

Apartmanın zemin katında bulunan terzi, market ve nalbur da yapılan uyarılar gereği iş yerlerini boşalttı. Terzinin dikiş makinesini, market sahibinin gıda malzemelerini, nalburun da hırdavat ürünlerini işyerlerinden çıkardığı görüldü.

Öte yandan, Şahin Apartmanı'nın bitişiğindeki 5 katlı 12'şer daireli Sevilya ve Yılmaz apartmanları da boşaltıldı. 1984 yılında inşa edilen her iki binadan da karot örneği alınması bekleniyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, belediye ekiplerince kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edilen 46 yıllık apartmanın kısa süre içinde yıkım işlemlerinin başlayacağını söyledi.

Alpay Caddesi'nde bulunan apartmandaki çalışmaları takip eden Bahadır, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Apartmanın zemin katındaki esnafın dün akşam yaptığı ihbar üzerine ekiplerin yaptığı incelemede kolonlarda çatlaklar tespit edildiğini hatırlatan Bahadır, "İlk inceleme sonrasında hassas cihazlarla kayıt yaptık. Akşam 1 saatte 3 milimetre, sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı. Komşularımızı otel ve misafirhanelere yerleştirdik. Bitişik nizam olduğu için diğer iki binayı da boşalttık. Bu kayma nedeniyle acilen binanın yıkımını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlara kısa süreli izinle değerli evrak ve eşyalarını almaları için müsaade ettiklerini ifade eden Bahadır, diğer iki apartman için çıkacak karot sonuçlarına göre hareket edeceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, her üç apartman için daha önce yapılan incelemede, yenilenmeleri yönünde tavsiye kararı verilmesine karşın neden yenilenmediği sorusu üzerine Bahadır, şunları kaydetti:

"Gecikmenin asıl nedeni vatandaşlarımızın birleşememesi. Kendimden örnek vereyim. Devlet gelip Dr. Hakan Bahadır'ın evini yapsın. Benim evim 2-3 milyonluk ama bana 10 milyonluk evi versin, kapalı otoparkı, yeşil alanları olan… Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Devlet, okulunu, hastanesini, yolunu, köprüsünü yapmak zorunda ama vatandaşın evini yapması gibi bir şey yok. Vatandaşı yalnız bırakmak olmaz. Biz yüzde 15 artış verdik. Yeter ki vatandaşımızdan çıkacak para düşsün. Vatandaşımız birazcık evini küçülterek, müteahhitler de biraz sürümden kazanarak bu işi yapmamız lazım. Devletimiz de kira ve taşınma yardımı veriyor."

Binanın yıkımı için olay yerine getirilen hidrolik iş makası çalışmalarına başladı.

Makasla en üst kattan yıkıma başlanırken su tankından da toza karşı yıkım alanına su sıkıldı.

Öte yandan çok sayıda polis ve zabıta ekibi yıkım alanında güvenlik önlemi alırken, çevrede toplanan çok sayıda vatandaş da yıkım çalışmalarını izledi.