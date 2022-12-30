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Cezaevinden çıktı, AVM bahçesinde ölü bulundu

İstanbul Bahçelievler'de cezaevinden yeni çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö. AVM'nin önünde ölü bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:53
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Bahçelievler'de cezaevinden yeni çıkan 54 yaşındaki adam AVM'nin önünde ölü bulundu

Cezaevinden çıktı, AVM bahçesinde ölü bulundu
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Olay Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre sabah AVM güvenliği bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini gördü. Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü. Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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