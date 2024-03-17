Bahçelievler'de ‘dur’ ihtarına uymayan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna’da devriye gezen polis ekipleri, seyir halinde olan plakasız bir araç fark etti.

Şüphe üzerine durdurulmak istenen araç tüm uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başladı.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADILAR

29 Ekim Caddesi üzerinde kasise çarpan otomobil arıza yaptı. Şüpheliler ise yavaşlamaya başladığı sırada araçtan atladı.

El freni çekilmeyen araç hareket etmeye sürdürürken şüpheliler, yaya halde olay yerinden kaçmaya başladı.

Polis, hareket halindeki şüpheli otomobili ancak önüne kırarak durdurabildi.

İÇİNDEN UZUN NAMLULU SİLAHLAR ÇIKTI

Polis ekipleri incelemeye alınan aracın bagajından bir plaka çıktı. Yapılan sorgulamalar sonucu aracın çalıntı olduğu ve 10 Şubat tarihinden beri arandığı, bagajdan çıkan plakanın da otomobile ait olmadığı belirlendi.

Ayrıca, otomobilin ön ve arka koltuklarında Kalaşnikof olarak da bilinen AK-47 ve Akrep olmak üzere 2 adet uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjör ile fişekler bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Öte yandan, yaya halde olay yerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden biri fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı

Kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.