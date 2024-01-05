Bahçelievler’de park yeri kavgası: Silah doğrultup darp ettiler

İstanbul Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı’nda yaşanan olayda, kamyonet şoförü, aracını pizza dükkanının önüne park etti. İşyeri sahibi Nazım Çınar, kamyon şoförüne ne kadar süre orada duracağını sorunca, şoför Çınar’a sert sözlerle karşılık verdi.

İkili bir süre tartıştıktan sonra, kamyonet şoförü 6 kişiyle birlikte tekrar dükkanın önüne geldi ve Nazım Çınar’ı darp etmeye başladı. Pizza dükkanında bulunan eşyaları işyeri sahibine ve dükkan çalışanına fırlatan şahıslar, Çınar’a silah doğrulttu. Saldırganlar olay yerinden ayrılırken, dükkanın önünde bulunan motosikletleri de tekmeledi.

Olay yerinden hızla uzaklaşan saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganların, sevk edildikleri mahkemede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları iletildi.