Bahçelievler’de seyir halindeki araca silahlı saldırı anı kamerada

Kocasinan Mahallesi'nde bulunan Balaban Sokak'ta saat 17.00 sularında gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir şüpheli, 34 KHF 544 plakalı araca ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı.

Saldırı sonucu yaralanan araç sürücüsü, aracı sokakta bırakıp olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı. Aracın camları saldırı nedeniyle zarar görmüştü. Olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırı anı saniye saniye görülebiliyordu. Polis ekipleri ise konuyla ilgili detaylı çalışmalarını sürdürüyor.