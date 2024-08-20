Bahçeli'nin 17-25 saatini Ali Koç'un ziyareti öncesi koydurduğu ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü. MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede nelerin konuşulduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ancak görüşmedeki bir ayrıntı gündemin üst sıralarına yerleşti. Görüşme ile ilgili servis edilen fotoğrafta Bahçeli'nin makam odasında ’17-25 saati görüldü.

Bahçeli, Söz konusu saat 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçim sonrası paylaşmıştı. Bahçeli, seçim sonrası Can Dündar’a verdiği röportajla takvimle ilgili şunları söylemişti:

"Bunu bizzat ben yaptım. 17:25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız"

Bahçeli Ali Koç ile görüşürken kime ne mesaj verdi? 17 - 25 Aralık takvimi detayı

“BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA”

Bahçeli’nin Ali Koç ile yaptığı görüşmede ’17-25 saati’ ile kimlere mesaj verdiği merak konusu oldu. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, konuyla ilgili Sözcü TV’de yaptığı açıklamada son 1 sene içinde Bahçeli ile görüşüp makamında fotoğraf çektirenlerle konuştuğunu söyledi. Ergin, görüştüğü isimlerden hiçbirinin Bahçeli’nin makamında söz konusu saat görmediklerini vurguladı. Ergin, saatin yakın tarihte oraya konulduğunu MHP Genel Merkezi’nden bazı isimlerden öğrendiğini söyledi.

Saatin tesadüfen orada olmadığının altını çizen Ergin, bunun Erdoğan’a çok büyük bir meydan okuma olduğunu söyledi. Ergin, “Bu, Erdoğan’ın hoşnut olacağı bir meydan okuma değil” ifadelerini kullandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçen yıl ekim ayında Bahçeli’yi makamında ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası çekilen fotoğrafta söz konusu takvim makam odasında görülmedi.

BAHÇELİ KİMLERE MESAJ VERDİ?

Ergin, Bahçeli’nin kimlere mesaj verdiği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“AKP içindeki bir kanada mesaj vermeye çalışıyor. Yani, Erdoğan’ı kendi normallerine çekmeye çalışan yere mesaj veriyor. Osman Kavala konusunda MHP’nin tam zıttı düşünen, Can Atalay noktasında biraz daha, tırnak içinde söylüyorum, özgürlükçü diyebileceğimiz o kutsanan kanada mesaj veriliyor. İkincisi, şüphesiz Erdoğan’a mesaj veriyor. ‘Onların normaline gitme’ diyerek Erdoğan’ı çektiği hizadan gitmesini istemiyor. Yani, ‘Vidalarını sıktık gevşemesin’ gözüyle bakılıyor.”