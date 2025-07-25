Bahçeli’nin danışmanı MHP’nin açılım türküsünü savundu! Eleştirenleri hain ilan etti…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni açılım sürecinde son olarak terör örgütü PKK’nın silahları yaktığı tiyatro perdesiyle devam etmişti. Bahçeli’nin başlattığı süreç devam ederken MHP Genel Merkez sanatçıları arasında yer alan Ali Kınık "Terörsüz Türkiye" süreci için türkü bestelemişti Bebek ve asker katili Öcalan ile yapılan sürece türkü yapılması ise tepkilere neden olmuştu.

ÇİÇEK SALDIRANLARI HAİN VE BÖLÜCÜ İLAN ETTİ

CHP, Zafer Partisi ve İYİ Parti içerisinden gelen tepkilere ise Bahçeli’nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek’ten, saldıranlara ‘hain’ iması geldi. Çiçek, “Bu sözlerden rahatsızlık duymak için ya hain ya bölücü ya da ciddi bir psikolojik rahatsızlık içinde olmak gerekir, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Çiçek’in yazısında ön çıkan satırlar ise şu şekilde oldu;

"Bu sözlerden rahatsızlık duymak için ya hain ya bölücü ya da ciddi bir psikolojik rahatsızlık içinde olmak gerekir, değil mi?

Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, “Terörsüz Türkiye” idealine katkı sunmak amacıyla hazırlanan bu “Kardeşlik Türküsü”; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu “Başkent Ankara” merkezli bir yaklaşımla dile getiriyor

CHP, Zafer Partisi, İYİ Parti ve FETÖ’ye yakın sosyal medya hesapları, diğer tüm fitne ve karalama faaliyetlerini bir kenara bırakıp bu türküye saldırmayı tercih etti.

Yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, terör örgütü PKK’nın tüm unsurlarıyla desteklediği adayın kazanması için âdeta seferber olan; "Türkçü" maskesiyle gezen bazı zavallılar da bugün karşımıza çıkıp bu eseri hedef alıyor.

Türk milletinin kardeşliğini vurgulayan ve “Terörsüz Türkiye” hedefine katkı sunmayı amaçlayan bu anlamlı eseri ve onu seslendiren Ali Kınık’ı hedef alması; en hafif ifadeyle şeref yoksunluğudur."

KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ

Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü"nün Ali Kınık tarafından bestelendiği ve seslendirildiği aktarıldı.

Türküde şu sözler yer aldı:

Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda,

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara