Bahçeli'nin 'emekliye seyyanen zam yapılmalı' çıkışı sonrası AKP'den açıklama

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk’te gündeme dair soruları yanıtladı.

MHP lideri Bahçeli’nin emekliler için “Teklifimiz şudur: 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır” çıkışıyla ilgili Güler, şu ifadeleri kullandı;

Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı. Aynı zamanda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenecek oranları açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu.

Çalışma Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu.

Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25’e çıktık. SSK ve BAĞ-KUR için de öyle aynı zamanda.

ÇOK TALEP GELDİ

Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır.

Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz.

Çok ciddi bir çaba sarf edildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün kabul edildi.

“GAYRETİMİZ OLACAK”

Orada yaklaşık 500 milyar TL’ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildiğini görüyoruz.

Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir.