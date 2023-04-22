Bahçeli'nin mitingine belediye bütçesinden destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Kastamonu’da yapacağı miting öncesi MHP’li Taşköprü Belediyesi’nin bütçesinden destek vermesi büyük tepkilere yol açtı.

Bahçeli'nin mitingine belediye bütçesinden destek

MUSTAFA ÇELİK - KASTAMONU / YENİÇAĞ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Adım Adım 2023; 14 Mayıs’a Doğru Aziz Milletim Sıra Sende” temasıyla düzenlediği mitinglerin ilki Kastamonu’da yapılacak. Bu kapsamda Bahçeli’nin 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00'de Kastamonu'da olacağı belirtildi.

Bahçeli’nin mitinginden bir gün önce MHP’li Taşköprü Belediyesi’nin ilçe sakinlerine gönderdiği mesajda miting için belediyenin bütçesini kullanarak otobüs kaldıracağını açıkça ilan etmiş oldu. Taşköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin teşrifleri ile 24 Nisan’da Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği açık hava toplantısına tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kastamonu'ya pazartesi günü saat 11:30 da Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'ndan ücretsiz araçlar kaldırılacaktır. Taşköprü Belediye Başkanlığı”

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Gönderilen mesajda kamu tüzel kişiliği olan Taşköprü Belediyesi’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için kullandığı “Genel Başkanımız” ifadesi, belediye adına SMS ile siyasi miting duyurusu yapılması ve belediye bütçesinden karşılanarak kaldırılacak olan ‘ücretsiz servisler’ büyük tepki çekti.

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