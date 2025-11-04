Dün MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi Salı günü yapılacak olan MHP grup toplantısında Bahçeli’nin önemli mesajlar vereceğini duyurmuştu. Haberin hemen ardından Bahçeli’nin bugün ne açıklama yapacağı ise merak ediliyordu.

BAHÇELİ'NİN NE AÇIKLAMALAR YAPACAĞINI SIRALADI

Saray’ı yakından takip eden Abdulkadir Selvi, bugün Bahçeli’nin grup toplantısında ne açıklama yapacaklarını köşe yazısında sıraladı.

Selvi, “Doğru bugün Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapacak. Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ilan edecek. Bahçeli, Külliye’deki 29 Ekim Resepsiyonu’na katılmayınca firari FETÖ’cüler ve muhalif medya Cumhur İttifakı’nda kriz olduğuna dair senaryolar üretmişti” dedi.

"BAHÇELİ DE TEHLİKENİN FARKINDAYMIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En büyük hedefleri, 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı’nın birliğini, beraberliğini ve disiplini bozmaktır. Fakat muvaffak olamayacaklar” sözlerini hatırlatan Selvi, “Ben de Erdoğan tehlikenin farkındaysa sorun yok demektir diye eklemiştim. Tespitim doğru ama eksik olmuş. Bahçeli de tehlikenin farkındaymış. Ben de eğer Erdoğan ve Bahçeli tehlikeyi gördülerse sorun yok diyorum. Bahçeli’nin misyonunun korunması şimdiye kadar siyasi istikrar açısından önemliydi. Terörsüz Türkiye sürecinde ise bu durum tarihi bir görev oldu” ifadelerini kullandı.