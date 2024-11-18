Bahçeli’nin Öcalan çağrısının nedeni ortaya çıktı. MHP’li kurmaylar açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gerçekleştirilen "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" temalı toplantılar, dün Elazığ, Malatya, Bingöl, İzmir, Manisa, Aydın, Samsun, Sinop ve Ordu’da yapıldı. Bu toplantılarda açıklamalarda bulunan MHP’li kurmaylar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ 'BU HAMLEYİ YAPMAZSAN TÜRKİYE TOPRAK KAYBEDER' DİYOR"

Elazığ’da gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Devlet Bahçeli’nin “Ben bu hamleyi yaparsam MHP’ye oy gelir ya da oy kaybeder” hesabında olmadığını belirterek, “‘Ben bu hamleyi yaparsam toprak vermem, devletin ve vatanın bütünlüğü devam eder. Sıkıntıyı çekeceksem ben çekerim. Ama bu hamleyi yapmazsam Türkiye toprak kaybeder. O zaman iktidarı ne yapayım?’ anlayışında. Ve şimdi tabii ki bu anlayışın dile dökülmüş bir sloganı var. Devlet Bahçeli hiç kimseyi kandırmıyor ki? Hepinize söylüyor, hepimize söylüyor. ‘Benim siyasi anlayışım; önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyor” ifadelerini kullandı.

“ZAMANI GELİNCE HERKES DEVLET BAHÇELİ'Yİ ANLAYACAK”

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da Samsun'daki toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli'yi herkes anlayacaktır" diyen Topsakal, "Dünyanın her gün daha da karmaşaya sürüklendiği aşikar ve bu durum hızla etrafımızı sarmaya devam ediyor. Silahlar artık her bölgede yığılmış ve her an büyük bir çatışmaya dönüşecek şekilde konumlanmış durumda. Bu kısa zamanda teorileri burada kısa zamanda anlatmam mümkün değil ama Türk devleti ve milleti güvende olmak zorunda. Bu nedenle dış politikadaki farklı konumlamaları, silahlı güç bulundurma stratejisinin yanında, iç güvenliğin de sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'MİSAK-I MİLLİ' VURGUSU

İlyas Topsakal, sözlerine şöyle devam etti, “İçte birlik fikri tıpkı Atatürk’ün dediği gibi en önemli stratejik duruş olarak karşımızda durmakta. Zaten biz milleti de böyle tarif ederiz. Bu nedenle büyüklerimiz Cumhuriyet kurulurken Kürtler’i Misak-ı Milli’nin içinde saymışlar ve sınırlarımızı ona göre belirlemişler. Bizim liderimizin sözlerini iyi dinleyin. Misak haktır demesi; her konuşmasında misaka dair atıfta bulunması tesadüfi değil, bizatihi derin bilginin tezahürüdür."

"BAZI TÜCCAR PARTİLERİN AYARLARI BOZULDU"

MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş ise Bahçeli’nin başlattığı sürecin terörü sonlandırmayı hedeflediğini söyleyerek, bu süreçte bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu belirtti. Çavuş, şunları söyledi,

"22 Ekim’de terörsüz Türkiye için liderimiz tarafından atılan adıma ve yapmış olduğu tarihi çağrıya karşılık bazı tüccar partilerin adeta ayarları bozuldu. Terörden beslenenler, siyasetini terör ve darbe üstüne kuranlar gördüğünüz üzere adeta yerlerinden hopladılar. Kimi, ‘eyvah terörü MHP bitirecek, biz yok olacağız’ Korkusuyla elini oraya buraya kaldırmaya çalışanlar Türkiye’yi yönetmeyi teslim etmeyi vaat edenler, kimi ‘olumlu karşıladık’ deyip sonradan dağdan, ovadan aldığı talimatla çark edenler, ve ‘istemezük diyenler, kimi haddini bilmezler de kendine vazife çıkartıp şehitlerimizin kıymetli ailelerini diline dolayarak bize ahkam kesmeye kalkıyorlar."