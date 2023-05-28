Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan ikinci turda da 'Kılıçdaroğlu' birinci çıktı

Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1296 numaralı sandıkta oy kullanmıştır.
Sandıkta toplamda 296 seçmen oy kullanmış olup, 292 oy geçerli sayılmış ve 4 oy ise geçersiz kabul edilmiştir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na 233 oy ve Recep Tayyip Erdoğan'a 59 oy çıktı.
Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1296 numaralı sandıkta oy kullanmıştır.
Sandıkta toplamda 296 seçmen oy kullanmış olup, 292 oy geçerli sayılmış ve 4 oy ise geçersiz kabul edilmiştir.