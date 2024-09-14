Bahçeli’nin yardımcısı Semih Yalçın yine hedef gösterdi! Canı sıkıldıkça küfür ediyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli öldü" iddiasını haberleştiren medya kuruluşların hakkında sert konuştu.Yalçın, mesuller ve failler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

"CHP BORAZANLARI..."

Yalçın, “Türkiye’de sosyal medya platformlarında oluşan sel ve taşkınlara kanal açan gazete ve televizyonların başını, CHP destekçisi medya çekmektedir. Bu gayri ahlaki çabaların failleri; Sözcü TV ve gazetesi, Halk TV, Yeniçağ, Korkusuz, Oda TV başta olmak üzere bilumum CHP borazanlarıdır. Genel Başkanımız hakkında, ‘Devlet Bahçeli öldü mü?’ sorusunu hiçbir insani ve ahlaki endişe taşımadan ortaya atan bu seviyesiz medya organları, aynı uydurma ve asparagas sorunun cevabını da bizzat vermektedir. Hem bu tür asparagas haberler ortaya atılmakta, hem de sosyal medya farelerinin önceden planlanarak çeşitli mecralarda yayımlanan hakaret ve küfürleri bot hesaplar eşliğinde derhal kamuoyuna servis edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Sosyal medyada oluşturulan algılara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Yalçın, “MHP olarak, milletimizin anane ve değerlerini yok etmeye yönelen mide bulandırıcı sosyal medya kirliliğine ve yalan haberciliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Türk siyasetini kirleten ahlak dışı muhalefet yöntemlerine karşı duruşumuzu tutarlılıkla devam ettireceğiz. Başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere; varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.