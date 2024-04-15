Bahçeli'nin yeni A Takımı'nda sürpriz isim! 15 Temmuz'dan 2 hafta sonra görevden alınmıştı

Kurultay sürecini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Devlet Bahçeli başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda partinin 15 kişilik yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

DİVANDA DÖRT YENİ İSİM YER ALDI

Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine İlyas Topsakal Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanırken, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Selim Yurdakul atandı.

Başkanlık divanındaki isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine ise Zuhal Topçu getirildi. Topçu, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

GÖREVDEN ALINAN TOPÇU'YA YENİ GÖREV

Başkanlık divanına seçilen Zühal Topçu, partinin Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılğı görevini yaparken,15 Temmuz'dan 2 hafta sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alınmıştı.

Divandaki son değişim ise genel sekreter yardımcılığında oldu. Bahadır Bumin Özarslan’ın yerine Vahit Kayırıcı getirildi.

BAŞKANLIK DİVANI ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:



Semih Yalçın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



Feti Yıldız - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



Mustafa Kalaycı - Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



İsmail Faruk Aksu - Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



İsmail Özdemir - Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



Mevlüt Karakaya - Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



İlyas Topsakal - Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



İzzet Ulvi Yöter - Araştırma, Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



Sadir Durmaz - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



Ahmet Selim Yurdakul - Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



Zulhal Topçu - Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı



İsmet Büyükataman - Genel Sekreter



Vahit Kayırıcı - Genel Sekreter Yardımcısı



Taner Osmanağaoğlu - Genel Sekreter Yardımcısı