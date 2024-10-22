Bahçeli'ye bir tepki de Mansur Yavaş'tan geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bahçeli’nin "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun." ifadelerine “Millet de tarih de bunu affetmez” dedi.

BAHÇELİ: TECRİDİ KALDIRILSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, DEM Parti’ye uzatılan el sonrası flaş bir çağrıda bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız. Vakit geçirilmeden acil bir şekilde adım atılsın. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız, altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti ise Bahçeli’nin çıkışı için "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı” yorumunda bulunmuştu.

“MİLLET DE TARİH DE BUNU AFFETMEZ”

Bebek katili Öcalan hakkında Bahçeli’nin çağrısı ise dikkat çekti. Söylemler üzerine ardı ardına siyasilerden tepkiler geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bahçeli’nin çıkışına ilişkin tepki gösterdi. Yavaş, “Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez.” dedi.