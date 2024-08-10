Bahçeli’ye sürpriz ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Mirmahmud Miralioğlu Fattayev’i makamında kabul etti.

MHP’den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli ve Fattayev, “iki devlet bir millet” anlayışı çerçevesinde Türk dünyasının gündemi ve geleceğine yönelik önemli konuları ele aldı. Görüşme sırasında, iki liderin Türk dünyasının birliği ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.





MİRMAHMUD MİRALİOĞLU FATTAYEV KİMDİR?

Mirmahmud Miralioğlu Fattayev, Azerbaycan’ın önemli siyasi figürlerinden biridir. 1 Eylül 1956’da Azerbaycan’ın Yardımlı ilçesine bağlı Televar köyünde doğdu. Eğitimini Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde tamamladıktan sonra öğretmenlik yaptı ve daha sonra siyasi kariyerine adım attı.

Miralioğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nde iki dönem milletvekilliği yaptı. 1990 yılında ilk kez milletvekili seçilen Miralioğlu, 1995 ve 2000 yıllarında yeniden seçildi. Ancak 2000 yılında milletvekilliğinden istifa ederek Milli Meclis’ten ayrıldı.

Siyasi kariyerinde, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nde (AHCP) Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Elçibey’in vefatının ardından parti ikiye bölündü ve Miralioğlu, Klasik Halk Cephesi Partisi’nin (KHCP) lideri oldu. 2006 yılında KHCP’nin kurulmasıyla birlikte partinin genel başkanlığına seçildi.

Miralioğlu, Azerbaycan siyasetinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve Türk dünyasının birliği ve işbirliği konularında aktif olarak çalışıyor.