Bahçetepe’nin tutuklanması üzerine Gaziosmanpaşa'da flaş istifa!

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Bahçetepe’nin tutuklanması üzerine Gaziosmanpaşa'da flaş istifa!

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Selim Köroğlu, CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasına tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonları kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına bir tepki de Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Selim Köroğlu'dan geldi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Köroğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Köroğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyuna üzülerek bildiriyorum. Sayın Hakan Bahçetepe'nin haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanması, sadece bireysel bir adaletsizlik değil, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine olan inancımızı sarsan vahim bir durumdur. Bu gelişmeye sessiz kalmak, vicdanımı inkâr etmek olurdu.

"ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Haksızlıklara karşı durmak, adaletin yanında saf tutmak en temel insani ve ahlaki sorumluluğumuzdur. Bu sebeple, Sayın Hakan Bahçetepe'ye yönelik adaletsizliğe karşı bir tepki olarak bu kararı almış bulunuyorum. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve Sayın Bahçetepe'nin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. Bahçetepe gururumdur, her koşulda yanındayız."

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