Erdoğan'ın yerine vekil olarak seçilmişti! Ali Müfit Gürtuna'dan AKP'nin hiç de hoşuna gitmeyecek açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı sırasında görevden alınması ile birlikte yerine vekil olarak seçilen Ali Müfit Gürtuna, "Seçilmiş bir yönetici görevden alındığında yine aynı ekolden birinin seçilmesi demokratik teamül haline getirilmelidir" diye konuştu.

CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevden alınmasının ardından yapılan seçimde, AKP'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili olarak seçildi. Seçimle kazanılmamış bir belediyenin vekâlet yoluyla yönetiminin AK Parti’ye geçmesi kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

ERDOĞAN’IN CEZAEVİNE GİTMESİ SONRASI VEKİL OLAN GÜRTUNA GÖRÜŞ BİLDİRDİ

1998 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hapis cezası nedeniyle görevden alınmasının ardından, aynı partiden Ali Müfit Gürtuna başkanvekili olarak seçilmişti. Gürtuna, Halk TV’ye yaptığı açıklamalarda Gaziosmanpaşa’daki gelişmeleri değerlendirdi.

“DEMOKRATİK NEZAKET VE TEAMÜL HALİNE GELMELİ”

Ali Müfit Gürtuna, yalnızca Gaziosmanpaşa üzerinden değerlendirme yapmanın yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Gaziosmanpaşa özelinde yapılanlara doğru demek zor ancak sadece Gaziosmanpaşa'ya indirgeyerek konuşmamamız lazım. Demokrasinin temel paradigması her şeyden önce şudur; farklılıklara saygı ve farklılıkların kabulüdür. Bunu demokratik teamüllerin zeminine oturtabilirsek, her süreçte, karşımıza çıkan her olayda farklı standartlar ortaya koymayız. Bunun adını koyarız. Bir belediyede veya herhangi bir kurumda seçilmiş bir sorumlunun, bir başkanın olduğu bir kurumda, herhangi bir sebeple görevden alınması halinde yine aynı ekolden birinin seçilmesinin tercih edilmesini biz demokratik bir en azından nezaket haline, teamül haline getirmeliyiz.”

“TOPLUMSAL GÜVENSİZLİK ORTAYA ÇIKIYOR”

Gürtuna açıklamasında, bu tür uygulamaların kurallara olan güveni ve devletin itibarı açısından da önem taşıdığına dikkat çekti:

“Bu, kurallara olan güveni de artırır, devlete olan güveni de artırır, insanların mağduriyet duygusunun da önüne geçer. Dolayısıyla basit gibi görünen bir durum, sık sık tekrarı halinde ciddi bir toplumsal güvensizlik de oluşturuyor. Ortak paydalarımızı zayıflatıyor, ortak değerlerimizi zayıflatıyor. Birlikte olma duygumuzu zayıflatıyor, bu da toplumun bağışıklık sistemini çökertiyor zaman içerisinde. O da zaman içinde kurumları zayıflatıyor, kuralları ortadan kaldırıyor. Bu da devletin kurumlarının zayıflamasına sebebiyet veriyor. Devleti önemsiyorsak, devletin kurumlarının güçlü olması gerekiyor. Devlet kurumlarının gücü de kurallara sadakatten, demokratik teamüllere sadakatten, hukuka uymaktan gelir. Bunu sağladığımız zaman, bunu siyasetimizin kültürü haline getirdiğimizde her seferinde benzer olaylar yaşamayız.”