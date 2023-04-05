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Çetenin hesabından çıkan para dudak uçuklattı. Bahis çetesine büyük darbe

Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda toplam 3,4 milyar liralık banka hesabı tespit edildi. Hesaplardaki paraya el konulurken olayla ilgili 21 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 22:26
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Bahis çetesine büyük darbe

Çetenin hesabından çıkan para dudak uçuklattı. Bahis çetesine büyük darbe
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Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen ve 3 milyar 400 milyonluk banka hesabının tespit edildiği yasa dışı bahis ve para aklama operasyonuyla ilgili adliyeye sevk edilen 31 kişiden 21'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü savcılık talimatıyla yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BANKA HESAPLARINDA 3,4 MİLYAR TL'YE EL KONULDU

Samsun merkez ilçeleri ile birlikte aralarında İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların banka hesaplarında 3 milyar 400 milyon lira para haraketliliği tespit edildi.

Operasyon kapsamında banka hesapları ile 13 araç, 2 arsa, 2 ev ve para aklamada kullanılan 9 firmaya el konuldu.

21 TUTUKLAMA

Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunun 65 kişiden 31'i bu sabah Samsun Adliyesine sevk edilirken 21 şüpheli ise tutuklandı.

Savcıya ifade veren 7 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.D., F.D., E.D., B.Ç., Ü.D. , H.E.Z., İ.R.B., T.Y.K., D.K., O.C, .E.B., M.E.D., M.D., G.Y., M.H.D., O.T., E.Y., F.A., R.Ç., Ö.E. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, M.Y., A.Ç. ve H.G.'ye ise elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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