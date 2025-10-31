CHP lideri Özgür Özel, Türk futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddiası hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun girişimleriyle başlatılan soruşturma sonrasında, 152 hakem bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturmasını sürdürürken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarpıcı ifadeler kullandı.

"SİSTEM SENİN DÖNEMİNDE KURULMUŞ"

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki mitingde konuşan Özel, bahis oynayan hakemlerle ilgili olarak iktidar partisi AK Parti'yi suçlarken, şu ifadeleri kullandı:

"571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış."

"KIBRIS'TAN BİRİ 5.5 MİLYONLUK BAHİS OYNAMIŞ"

"İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5.5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak."