İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem Zorbay Küçük'ün, bahis sitelerine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmadığını, hakkındaki başkaca konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerine üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından açıklama yapan Küçük, sadece hakemlik kariyeri boyunca değil, kariyerinden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadığını söyledi.

